1万1000名公交员工将接受冠病测试

（早报讯）随着当局发现近100人与武吉班让综合交通中心有关，本地所有巴士车长在内的1万1000名公交员工将接受冠病测试。

这1万1000人都是在巴士车厂和巴士转换站工作的人，包括巴士车长和行政职员等，当局将在下来九天完成这些检测。

《海峡时报》报道，卫生部和陆路交通管理局指出，他们积极追踪病例后发现约100名早前感染冠病的人，与上个月发现的武吉班让综合交通中心感染群相关。作为额外防范措施，他们决定检测所有公交员工，希望能尽早找出病例，避免构成大型感染群。

该感染群起初有三起病例，当局过后在两个车厂和两个住宿地点检测超过3700人，与确诊病例密切接触的公交职员和承包商也进行检测。

当局从检测中发现，有六人还具传染性或早前已感染，另有89人已康复并不具传染性。这89人当中，有12人之前住在宿舍。当局并没透露这些人是否都是新病例，也未透露他们的职责。

武吉班让综合交通中心感染群相信在病毒阻断措施6月结束后首次出现。

卫生部和陆交局指出，公共交通业者有严谨的卫生措施，乘客应该也尽责地戴上口罩和不在公交上说话。当局强调，乘客的感染风险低，因为公交上的接触只是短暂的，所有巴士车长和乘客也都戴上口罩。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授也认为，病毒更可能在工作场所传播。“巴士车长很可能在休息时一起用餐或聊天，他们在这类互动中可能没有戴上口罩并近距离接触。”