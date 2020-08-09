旅华新加坡人线上线下共庆特殊国庆

旅居中国的新加坡人今年首次通过“云端”庆祝和线下分场聚餐的方式，在疫情下庆祝特殊的国庆。

新加坡驻华大使馆、全球联系司（Singapore Global Network）昨天（8日）在Zoom举办线上庆祝会，超过150名在中国各地生活、工作的新加坡人聚集“云端”，一起唱国歌、念信约，观看新加坡艺人在线上的表演。

旅居中国的新加坡人昨天通过Zoom庆祝国庆，新加坡驻华大使吕德耀（左上角小图前排中）在线上送上国庆祝福。（新加坡驻华大使馆提供）

中国新加坡商会今年也一改在酒店举行大型国庆晚宴的做法，把聚餐搬到在中国各地的新加坡餐馆。超过1200名在北京、上海、广东、广西、山东等地的新加坡人同步参加线下聚餐。

北京的珍宝海鲜、狮城小馆等六家餐馆今晚（9日）一片喜气，新加坡人在现场切蛋糕、祝酒，观看国庆庆典直播，品尝海南鸡饭、叻沙、椰酱饭等家乡的味道。

在北京工作的林佩凝（左二）今晚和多名朋友一起参加由中国新加坡商会举办的聚餐。（杨丹旭摄）

新加坡驻华大使吕德耀通过视频向各地分会场致辞时说：“虽然今年的庆祝方式发生变化，不变的是每年这个时刻都会有的凝聚感和新加坡精神。尤其在现在这样的时候，新加坡人更需要紧密团结，更努力地相互照顾，在逆境中变得更加坚强。”

中国新加坡商会秘书长黄星荣受访时介绍：“商会往年都会在北京、上海等地的五星级酒店宴会厅举办晚宴，邀请新中两国朋友欢度新加坡国庆，但今年考虑到疫情，商会把庆祝活动分散在不同的餐馆。”

今晚共有28家由新加坡人在华经营的餐馆同时举办国庆聚餐，多数是新加坡美食餐馆。黄星荣希望，旅居海外的新加坡人在欢度国庆同时，通过到新加坡餐馆聚餐，支持在疫情中生意受影响的业者。

林佩凝（39岁，旅游业者）今晚和多名朋友一起参加聚餐。她受访时说：“因为疫情，我们已经很久没有回国，很想念家人、朋友，还有新加坡的美食。很感动能在这个特别的日子，和那么多新加坡人一起庆祝。”

（记者是《联合早报》北京特派员）