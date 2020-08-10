工程受影响 BlueSG今年无法如期建完所有充电点

（早报讯）疫情关系导致建筑工程受影响，共享电动车业者BlueSG将无法如期在今年完成所有2000个充电点的建设目标。不过，尽管面对现有挑战，公司的车队租用次数仍如期在本月冲破100万次的目标。

BlueSG商业与网络总监林贞輗今天（10日）受访时说，阻断措施施行后，所有建筑工程都暂停，即使目前已进入解封第二阶段，只有约40％的工程得以恢复。“过去三个多月来的延误将带来显著影响，我们确定无法如期完成早前定下的目标。”

2017年推出服务至今，BlueSG共有667辆电动车供租用，并已在全岛设立了345个充电站（1371个充电点），其中有60个充电站（239个充电点）开放让第三方电动车车主使用。

BlueSG早前计划2020年前陆续推出1000辆电动车，并在全岛设置2000个充电点（约500个充电站）。其中400个充电点得开放给公众付费使用。

另外，BlueSG今天也发文告宣布，服务推出至今，旗下电动已被租用超过100万次，注册用户也超过8万人。

林贞輗透露，公司早前已预期今年8月，车队的租用次数可破100万次。“令人鼓舞的是，尽管租用率在阻断措施期间下滑，加上充电点和电动车数量少于预期，我们还是顺利达到租用次数的目标。”