逾6000名新航员工 拿无薪假助公司渡危机

（早报讯）超过6000名新加坡航空公司集团员工拿无薪假，在航空业遭冠病疫情重创的当下协助公司渡过危机。

《海峡时报》报道，新航集团雇有2万7000名员工，申请无薪假的员工人数占员工总数的两成以上。

截至上周五（7日），包括地勤人员、机师和机组人员在内的超过1700名新航集团员工，已申请在其他外部机构担任义务职位和工作。

新航集团旗下航空公司包括新航、胜安航空和酷航，集团发言人指出公司已为员工安排短期和兼职工作。

“这些工作包括在公共交通站点、社会服务中心和医院等场所担任大使角色和工作。”

发言人补充，许多机组人员也在集团中义务从事不同工作。

员工可通过新航集团的职员援助部门申请外部工作，如有需要也可参加网络理财、心理和身心健康计划。

在疫情肆虐的当下，让员工休无薪假和兼职是新航集团落实的其中几项减少成本措施。

据《海峡时报》了解，停飞的机师和机组人员仍可拿到基本薪水，但少了占薪水大部分的飞行津贴。

目前在其他外部机构任职的员工薪水不一，新航集团将补助收入少于基本薪水的员工，以机舱人员而言，数额约为1500元。

雇有约3200名机师和近1万1000名机舱人员的新航集团表示，尽管航班数量骤降，机组人员依旧持续进修。例如，机师除了进行模拟飞行器训练，也更常使用网上学习资源。机舱人员也参与新加坡民航局批准的一项定期网络课程。

在恢复飞行前，机师必须通过规定的能力测试，机舱人员也须完成培训和通过测试，确保他们仍旧称职。