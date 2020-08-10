休旅车与罗厘相撞冲过对面车道撞栏 老妇险被撞

（早报讯）宏茂桥惊险车祸！直驶的罗厘与右转的休旅车在交界处相撞，休旅车失控冲过对面车道，撞毁路边围栏后再冲上人行道，正在人行道步行的老妇险些被撞，当场吓到脚软飙冷汗。

车祸发生在昨早11时48分，地点是宏茂桥10道与宏茂桥第1工业区Ｔ字形交界处。根据居民拍下视频，一辆罗厘事发后侧翻在草坪上，一辆红色的休旅车冲上对面人行道。

据了解，罗厘出事前正朝宏茂桥1道的方向直驶，途经事发地点时不知何故，跟从罗厘左边工业园右转出来的红色休旅车相撞。

休旅车相撞后当场失控，撞断围栏后冲上人行道。目击者告诉《联合晚报》，当时人行道上有路人走过，没人被撞算是不幸中的大幸。

附近一家小型超市的女职员受访时说，她听到撞击巨响，走上前一探究竟，见到一名六七十岁的妇女，脸色苍白坐在附近人行道的板凳上。

根据她的形容，老妇冒着冷汗，一脸惊魂未定的样子，询问下才知她原来差点就被休旅车撞倒。

“老妇说她当时正在人行道上行走，背后突然传来撞击声响，回头就看到休旅车冲上人行道。她很庆幸自己走快一步，不然肯定会被撞。”

她说，老妇吓到双脚发软，路人见状将她扶到旁边的板凳坐下，但她的情绪久久无法平复，还说今后再也不敢在路边走。

警方受询时证实这起车祸，43岁的罗厘司机和75岁的休旅车司机都被送进陈笃生医院。

调查仍然在进行中。