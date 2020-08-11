判藐视法庭的李绳武 称“买个安宁”而决定缴1万5000元罚款

（早报讯）李绳武的面簿贴文质疑我国司法制度的公正与独立性，7月29日被高庭裁定为藐视法庭，被判罚款1万5000元，或以坐牢一周取代后，他今早在面簿贴文表明决定缴罚款，“以求买个安宁”，并且“避免让新加坡政府容易找借口来攻击我和我家人”。

不过，他坚决否认指控，“我从没否认在给朋友的私人面簿贴文中，发过那些（内容），但我否认那些字眼是违法的。此外，文明国家不该因为国民就法庭系统发表私人评论，而判他们罚款或监禁他们。”

高庭法官加南拉美斯法官是在7月29日发表口头裁决，指李绳武的面簿贴文所传达的意思是我国司法制度受到政府的影响与施压，这无疑将削弱人们对司法维护的信心，而且按照常理，李绳武应预料到这样的贴文会被人们转发和引起媒体报道的兴趣。

李绳武是已故建国总理李光耀次子李显扬的长子，也是李显龙总理的侄子，目前任职于美国哈佛大学研究院，担任经济系助理教授。

这场诉讼源于李绳武在2017年7月15日于个人面簿页面所发表的贴文。当时，涉及李光耀故居的家庭纠纷已稍缓，李绳武在面簿贴文分享外国媒体的相关文章，并撰文指新加坡政府“好争讼”（ligitious），法庭制度“温顺”（pliant），限制外媒报道尺度。

总检察署前年8月入禀高庭，对李绳武展开藐视法庭的诉讼程序。李绳武去年9月提呈答辩宣誓书，到了今年1月在面簿发文声明，不会继续参与这起诉讼。