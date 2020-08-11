疏忽导致潜水员被螺旋桨绞死 助理主管监12周公司罚30万

（早报讯）37岁潜水员下海清理货船的通海吸水箱，助理主管没确保箱内的抽水泵关上，结果潜水员卷入泵内遭螺旋桨绞死。助理主管及公司都被控疏忽行为危害员工的安全，今早被判坐牢12周，其公司则被判罚款30万元，被告和公司将针对刑罚和罪成提出上诉。

这起事件发生在2014年6月4日，地点是停泊在靠近滨海湾一带海域（Eastern Working Anchorage）的货船内。

死者郭奇君（37岁）受雇于Underwater Contractors私人有限公司，他当时和被告黄伟力（36岁，助理主管）以及其他潜水员在清理货船的通海吸水箱（sea chest）。

意外发生后，人力部展开调查，并将被告和雇用死者的公司控上法庭，各面对一项疏忽行为危害员工的安全，触犯工作场所安全与卫生法令的罪名。

庭上揭露，死者当时和被告在同个通海吸水箱工作，被告负责清理，死者负责照明并且拍下工作完成后的照片。

死者当时挡住了被告，因此后者叫死者移开几步。被告称，死者没注意自己太靠近抽水泵，结果被卷入，他想将死者拉出来但拉不出。

据早前报道，死者的家人在验尸房前透露，死者被卷入抽水泵后，遭螺旋桨绞得身体多处骨折、脊椎断，当场身亡。

被告和公司都不认罪，经过审讯后，法官今年2月裁定两人罪成，今早判被告坐牢12周，其公司则被判罚款30万元。被告不满裁决及刑罚，表示会上诉，目前以1万5000元保释在外。（部分人名译音）