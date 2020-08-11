疑电线短路火烧熟食摊 两员工图灭火不果急逃

（早报讯）裕廊东巴士转换站一个熟食摊疑似电线短路，突然起火燃烧，附近两名员工尝试灭火不果，仓皇逃命，所幸民防部队迅速赶到现场，把火扑灭。

火患发生在昨晚（8月10日）10时30分左右，地点是裕廊东巴士转换站一间售卖马来食物的熟食摊。

《联合晚报》读者事后经过火患现场时，警方已在现场拉起了封锁线展开调查。

在失火摊位隔壁熟食摊工作的李先生（39岁）告诉本报，失火摊位早在火患发生前，也就是8时30分左右已经打烊。

“我在晚上9时40分左右闻到焦味，循着焦味望向马来摊，才发现起火了。”他说：“两名在附近工作的公众尝试灭火，无奈火势迅速蔓延，炽热的火焰很快就将两人逼退。庆幸的是，民防部队接到通知后火速赶抵，很快就将火势扑灭。”

李先生提供的照片显示，火患发生时，浓烟不断从摊位窜出，摊位里火光熊熊，相当骇人。

另一名在附近工作的员工林小姐（23岁）则说，昨晚值夜班的同事在火患发生时一度非常担心，深怕摊位里的煤气桶会被殃及，所以幸亏火势很快受到控制，火势才没恶化。

火患引起多人围观，现场也传出火患是因电线短路引起的说法。失火摊位的摊主（50来岁）过后也接获通知，神色紧张地赶到摊位了解情况。

民防部队证实，昨晚9时55分接到报案指裕廊东巴士转换站发生火患。调查显示，火患涉及一个熟食摊内的物品，民防人员用了一只水枪将火势扑灭，没人在事故中受伤。

起火原因还在调查中。

负责管理裕廊东巴士转换站的巴士业者易塔通（Tower Transit）在证实这起事故的发生时表示，易塔通将为失火摊位的摊主提供协助，其他的摊位相信能在几天内恢复营业。