(早报讯)以“心蚶一暖”一句成名的林志蔚与时尚杂志合作拍视频介绍盛港市镇,在吃炒粿条时,自爆被“禁止”说“蚶”。

工人党盛港集选区议员林志蔚,通过时尚高端杂志《Tatler》的视频介绍他所负责的分区安谷(Anchorvale)中的五个亮点。

这包括盛港河滨公园(Sengkang Riverside Park)、2011年的预购组屋项目Anchorvale Cove、自动贩卖餐厅VendCafe、安谷民众俱乐部以及著名的亚美尼亚街炒粿条(Armenian Street Char Kway Teow)。

视频中,他在安谷303咖啡店享用一盘炒粿条的时候,笑言:“炒粿条的特征是利用某种贝类为必备的配料。我已经被禁止在表达方式中使用这特定的短语。”

林志蔚在今年大选的电视辩论中回应有关教育和社会流动性的评论时,第一次用了“warms the cockles of our hearts”(内心深处被人们所传递的温暖和爱意打动)而红遍网络。之后,他在胜选答谢词中,配合了两指比爱心的手势,又说出了这一句英文成语,吸引不少支持者。