送货员监守自盗 私吞价值万余元物件

（早报讯）送货员监守自盗，送快递时趁机中饱私囊，3个月内失信公司价值超过1万2104元的快递物件，昨午被判坐牢7个月。

被告是38岁的钟源记（译音），案发时是快递公司能者快递（Ninja Van）的送货员，负责在蔡厝港一带送快递给顾客。

案情显示，今年4月尾，快递公司的职员进行内部审计时发现从2月开始，遗失的快递物件突然大增。

公司经理表示，送货员送货前，必须得用应用扫描快递。若快递被错误地叠在送货员的货盘上，该名送货员和经理就会收到显示“错误”的简讯。

5月21日，经理把一个装有肥皂和手机的快递叠在被告的货盘上。由于这个快递不在被告指定的送货路线范围内，但经理发现被告把所有快递放入货车后，自己却没有收到相关信息，因此决定搜查被告的货车，怎料却发现被告的罪行，立即报警处理。

调查发现，在2月至5月间，若有被告心仪的快递物件，他就会刻意不扫描快递，随后把这些快递带回家。

案发期间，被告一共失信147样物件，价值1万2104余元。这些物件包括啤酒、口红、手机、洗发液、杯子、咖啡机、充电器等等。

控方指被告有预谋干案，失信的物件多，数目可观，促法官判他坐牢至少7个月。

被告求情时称他之所以会这么做，是希望能让家人更尊敬他，但后来意识到这不是获得尊重的正确方式，反而还会为家人添麻烦。

另外，他的女儿都是由他一人照顾，他的父亲是名残障人士，弟弟患自闭症，母亲是家庭主妇，他是家中唯一经济支柱，求法官轻判。他最后被判坐牢7个月。