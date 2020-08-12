六人涉毒被捕 肃毒局起获42万元毒品

（早报讯）中央肃毒局昨天（8月11日）展开突击行动，起获近1万5000颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸和其他毒品，总值近42万3000元。

根据中央肃毒局今天发出的文告，肃毒局在昨天的行动中逮捕五名男子和一名女子，他们年龄介于25岁至60岁。肃毒局人员起获1万4970颗埃利敏5号药丸、约608克冰毒、9克海洛英、2克的克他命、三颗摇头丸以及7600元现金。

根据文告，肃毒局人员昨天傍晚到芽笼4巷一带扫荡60岁本地男嫌犯的藏身处时，除了将其逮捕，也在同个单位逮捕一名49岁本地男子和一名40岁马来西亚籍男子。肃毒局人员在单位内及周围，起获三包共45克的冰毒。他们也在单位内发现了33条和6包漏税香烟。

肃毒局在之后的跟进行动中，于惹兰勿刹一带逮捕一辆汽车上的25岁男司机和35岁男子，两人皆是新加坡人。

执法人员从35岁男子身上起获约7克冰毒、约9克海洛英、1000颗埃利敏5号药丸和三颗摇头丸，并从25岁男子身上起获7600元现金。

上述25岁男子过后被押回他位于美芝路一家酒店的藏身地点，肃毒局在那里逮捕了一名27岁的本地女子，并起获556克冰毒、1万3970颗埃利敏5号药丸及2克的克他命。

针对所有嫌犯涉毒的调查仍在进行中。文告指出，在行动中起获的608克冰毒，足以满足347名嗜毒者一周的毒瘾。