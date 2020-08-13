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多个休闲场所及餐馆曾有冠病病例到访

文 / 陈劲禾

发布 / 2020年8月13日 1:00 AM

华伦高尔夫球场及乡村俱乐部是其中一个曾有冠病病例到访的新地点。（档案照）

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（早报讯）根据卫生部昨天（8月12日）发布的文告，有冠病确诊病患在以下时段到这些地点：

  • 华伦高尔夫球场及乡村俱乐部（Warren Golf & Country Club；8月4日下午1时至5时；7月30日下午2时至2时半）
  • 卡迪内政团队战备人员协会（HomeTeamNS Khatib；8月3日下午1时40分至晚上8时；8月2日下午2时45分至傍晚6时半；7月31日下午5时45分至晚上9时）
  • 纳福城（Northpoint City；8月2日傍晚7时至7时半）
  • 卡迪内政团队战备人员协会泰国火锅店Suki-Suki Thai Hot Pot（8月1日下午2时至下午2时45分）
  • 卡迪内政团队战备人员协会胡姬活海鲜餐馆（Orchid Live Seafood；8月1日傍晚6时20分至晚上8时45分）
  • 忠邦巴刹与熟食中心（7月31日晚上9时15分至10时）
  • Is Salon（7月30日下午1时半至2时）

卫生部说，曾与确诊病患密切接触者，应该已获通知。同时段到以上地点的公众，应从到访当日算起，密切留意健康状况14天。

如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛或流鼻涕，以及发烧与失去味觉或嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过哪些地方。

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