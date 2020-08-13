多个休闲场所及餐馆曾有冠病病例到访

（早报讯）根据卫生部昨天（8月12日）发布的文告，有冠病确诊病患在以下时段到这些地点：

华伦高尔夫球场及乡村俱乐部（Warren Golf & Country Club；8月4日下午1时至5时；7月30日下午2时至2时半）

卡迪内政团队战备人员协会（HomeTeamNS Khatib；8月3日下午1时40分至晚上8时；8月2日下午2时45分至傍晚6时半；7月31日下午5时45分至晚上9时）

纳福城（Northpoint City；8月2日傍晚7时至7时半）

卡迪内政团队战备人员协会泰国火锅店Suki-Suki Thai Hot Pot（8月1日下午2时至下午2时45分）

卡迪内政团队战备人员协会胡姬活海鲜餐馆（Orchid Live Seafood；8月1日傍晚6时20分至晚上8时45分）

忠邦巴刹与熟食中心（7月31日晚上9时15分至10时）

Is Salon（7月30日下午1时半至2时）

卫生部说，曾与确诊病患密切接触者，应该已获通知。同时段到以上地点的公众，应从到访当日算起，密切留意健康状况14天。

如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛或流鼻涕，以及发烧与失去味觉或嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过哪些地方。