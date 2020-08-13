当局将调整971E、972、973号巴士路线或运行时间

（早报讯）当局下来将调整971E、972和973号巴士服务的路线或运行时间，以缓解下来171、700和972号巴士服务路线调整对武吉班让居民造成的影响。为让巴士业者有足够时间采取缓解措施，当局计划对171、700和972号巴士服务路线进行的调整，将延至本月30日才生效。

武吉班让直达市区的巴士路线停运和改道早前公布后，引起居民不满，在网上发起的请愿书已获得至少4400多个联署签名。

交通部兼外交部高级政务部长徐芳达今早（8月13日）在面簿贴文透露，他已经和武吉班让区议员连荣华和荷兰－武吉知马集选区议员谢秉辉就上述情况会面，商讨如何缓解巴士路线调整后对居民的影响。

徐芳达说，为了让受影响的柏提路（Petir Road）居民在尖峰时段可搭乘直接前往市区的巴士，现有971E巴士路线将改成先沿着柏提路行驶，再前往武吉知马快速公路和泛岛快速公路。

“我们会将现有的尖峰时刻快捷巴士服务（971E）改成971号尖峰时刻干线服务（trunk service），此服务路线将沿途停靠更多巴士站。”

此外，原本于上午7时10分至7时50分及傍晚6时零5分至6时30分运行的971号巴士服务也将延长运行时间。新运行时间为上午6时30分至8时30分及傍晚6时零5分至晚间7时35分。

现有的971E乘客乘车时间虽会延长，但他们无须付快捷服务车资，每趟车可节省最多六角。

另外，当局在接到居民反馈后，推翻早前决定更改972号巴士服务路线的决定。

取而代之的是，一部分用来提供972号巴士服务的巴士将改而转往杜尼安路和史各士路运行，让这一带乘客还是能搭乘972M巴士服务前往史各士路和纽顿地铁站。当局会在必要时增加972和972M巴士服务的尖峰时刻趟次，以减短等候时间和拥挤情况。

973号巴士服务频率也将增加，以更方便居民前往山景站（Hillview）。当局会继续观察情况并进行评估，看两个月后是否有必要针对服务进行调整。

就新安排，武吉班让议员连荣华回复本报询问时指出，考量到几个重要的因素，这个新的安排的确会大大减少对居民的影响。他说：“有解决方案好过没有解决方案，这个新的安排要比之前没有任何和的调整来的好。因为要顾虑到谨慎使用公款，所以当局在现有的巴士路线做出调整是一个处理的方案。”

他认为最重要的是要减少乘客上下班巅峰期所受到的影响，因此971E号改为971普通巴士路线，将能起到这个作用。

受访居民邓耿劭（29岁，运营业务发展经理）在惹兰红山工作，会乘搭公交到乌节路换巴士。他认为新的安排仍然不太理想，但仍会观察973号巴士的等候时间。他说：“以往乘坐700号巴士，大约20分钟就能抵达乌节路。但乘搭973号巴士转坐地铁到乌节路也最少要40分钟，一点也不省时。”