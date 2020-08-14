工资会本月将再次开会 更新工资指导原则

（早报讯）受外部经济环境影响，我国劳动市场的表现预料将继续疲弱，全国工资理事会将在本月稍迟时候召开今年第二次会议，更新3月发布的工资指导原则。

人力部今早发文告宣布这项消息，尽管并未透露具体开会日期，但表示工资会的目标是最迟在9月发布新的指导原则。

“在充满挑战的形势下，劳资政三方同意再次召开全国工资理事会会议，以更新它在3月发布的、有关工资和就业相关问题的指导原则，为雇主提供及时和相关的引导。”

工资会一般每年开会一次，并在4月或5月发布工资调整建议。因为疫情，工资会今年已提前在3月开会，并在10天内取得劳资政共识。

文告指出，工资会曾表示，如果情况需要，它将在今年晚些时候再次召开会议，以检讨工资指导原则。

在那之后，我国劳动市场的表现显著疲弱。人力部今年第二季的劳动市场预估报告显示，第二季度总就业人数锐减了12万1800人，是第一季度跌幅的四倍。

整体失业率也从今年3月的2.4％攀升至6月的2.9％，被裁员工多达6700人，高于第一季度的3220人。

工资会欢迎公众就工资和就业相关问题发表意见，并对指导原则提出建议。公众可登录go.gov.sg/nwc- feedback，通过在线表格提交反馈，截止日期是本月28日。