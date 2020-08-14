今早多处大雨 裕廊西降至22.1度

（早报讯）几天前才经历大热天，半夜都逼近30摄氏度，但这两天开始回冷，今早全岛多处下雨，裕廊西温度一度跌至22.1度冷飕飕。

全岛多处下雨气温也随之降低。（档案照）

《新明日报》前天报道，8月11日和12日凌晨气温偏高，许多公众都在社交媒体上抱怨热得受不了，即使是晚上都热。8月11日近凌晨时分，本地最高气温是东海岸公园大道的29.7摄氏度。大成（Taiseng）气温则是第二高，为29.6摄氏度。

当时气象专家庄或勋表示，气温高是因为苏门答腊飑线酝酿导致，隔天早上形成了雷阵雨，下过后若没有飑线再酝酿，晚上气温料不会再高。

过去这两天天气明显没那么热，甚至下起了大雨，今早甚至出现回冷的情况。今天早上全岛多处都刮风下雨，一改之前的酷热天气。

根据气象局手机应用“Weather@SG”内的数据，今天最低温出现在裕廊西一带的惹兰峇哈（Jalan Bahar），早上10时14分的气温为22.1摄氏度。这可能是这个月来的最低温度。

纽顿一带也一样冷飕飕，气温今早10时许也降到22.4度。截至今天中午，全岛所有地区的气温都在25度或以下。

另外，记者也查询了上个月的最低气温，发现裕廊西又是全岛温度最低之处。上个月4日，裕廊西的最低温度一度为21.4度。登加区也在同一天，温度低于22度，最低气温为21.9度。