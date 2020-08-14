兼职保安坠井坑丢命案 验尸庭揭：酒吧存在安全疏失

（早报讯）26岁兼职保安员为阻止两名顾客闯入封锁的观景台，结果意外坠入四米深的井坑丢命，庭上揭露酒吧当时存在安全疏失，验尸官表示若能做好安全措施可避免悲剧发生，死者家属有意通过法律途径追究。

《联合晚报》早前报道，去年6月9日凌晨1时30分左右，在莱佛士坊一号第63层顶楼的露天酒吧1-Altitude值班的兼职保安员邓文汉（26岁），不慎跌入近四米深的井坑，不幸枉死。

验尸庭昨天公布的研讯结论时揭露，当时酒吧存在安全疏失。验尸官卡马拉表示，若做足安全措施将可避免悲剧发生。

庭上揭露，莱佛士坊一号管理层外包清洁公司进行建筑清洁工作，而作为清洁用途的机械吊篮（gondola）的开关在井坑内，清洁工人须打开井坑盖才能启动机械吊篮，但井坑盖重达80公斤，清洁工人觉得每天掀开又盖上是个“麻烦事”，所以才会放着不盖，直到完成清洗大楼外观后才盖上。期间，该区域会被封锁，也放置路障。

邓文汉去年6月8日值班时，主管带他了解场地，也提醒他须注意开着的井坑，他当天的责任之一就是要确保没有顾客走入封锁区域。

然而，事发时他为了阻止两名越过封锁范围的酒吧顾客，在往两人方向跑去路程中跌入井坑，当场丧命。

庭上揭露，虽然现场设有路障封锁范围，但路障容易被移动，顾客轻而易举就能越过封锁线进入，井坑边也没有贴上明显的告示牌。

酒吧露天天台的灯都安装在家具上，但当时家具已被搬离，案发时井坑处没有灯光照明。

死者家属的代表律师昨天休庭后告诉媒体，家属有意通过法律途径进行追究。