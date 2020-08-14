教育部将继续投入资源支持有需学生 应疫情探讨调整

（早报讯）我国须确保教育制度继续促进社会平等，投入更多资源支持较弱势背景的学生提升向上，这在冠病疫情冲击下愈显重要。

教育部长兼财政部第二部长黄循财今早走访士林中学（Marsiling Secondary）后接受媒体访问时，透露他接下来的工作重点。

他指出，支持每名孩子发挥所长，特别是协助弱势背景学生一向是教育部的工作重点，但面对冠病疫情的影响，这愈显重要。更多家庭可能面对压力，我国须确保所有学生获得应有的支援，不落在后头。教育部会继续为有较多弱势背景学生的学校，以及特需学校投入更多资源来开展广泛项目。

过去两周走访三所学校的黄循财也反映，教育工作者与家长都关注疫情对接下来学校活动与考试等的影响。他指出，疫情会持续多久是未知数，可能是一年或更长，教育部会探讨应做的调整，在保障师生安全的同时，不影响学生的学习体验。借助科技是一个方式。但学术学习以外，课程辅助活动也是不可或缺的学习体验，因此课外活动已逐步恢复。教育部接下来会依情况探讨如何安全地重启更多活动。

他也透露教育部其他政治职务者协助负责的工作范围。总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士将负责大专教育以及“提升”(UPLIFT）工作小组。教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲负责学前教育、特需教育以及母语教育。教育部兼人力部政务部长颜晓芳则负责“技能创前程”（SkillsFuture）工作。