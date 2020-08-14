老板披麻戴孝追债案 朋友帮翻译拍视频也入狱

（早报讯）追债公司老板披麻戴孝追债还有续闻，原来介绍这笔“生意”给追债公司老板的一个朋友，也充当追债公司老板的“通译员”和“摄影师”，一起上门追债，并全程在旁拍下追债视频，结果他也被捕，昨天被判坐牢三天。

被告郭耀金（48岁，无业）被控四项抵触防止骚扰法令的控状。控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。他昨天认罪后被判刑。

根据案情，被告认识追债公司老板白丰伟（59岁），他去年4月得知一名女子要找追债公司帮忙追债，于是将女子介绍给白丰伟。

白丰伟接下女子的委托，向宏茂桥工业区的某家工程公司追债。

同年5月27日，白丰伟上门讨债时，被告也同行。抵达后，白丰伟开始大喊大叫，被告则帮忙将华语翻译成英语。

两人要求会见老板不果，拒绝离开，白丰伟猛敲桌子，还直接躺在地上胡闹，女职员报警处理。

警方抵达后，劝两人和平解决问题，两人于是离开。

之后，被告和白丰伟在五天内四度上门闹场。

5月31日，两人再度到公司门外大闹，白丰伟当时披麻戴孝，还拿着印有公司老板照片的海报，上面写道“把血汗钱还给我们”的字眼，在门外一边猛吹哨子一边大喊，被告则在旁拍下视频。警方随后将被告和白丰伟逮捕。

除了被告，白丰伟其中一次还花200元聘请陈理化（55岁）帮忙拍摄。

白丰伟今年1月已被判坐牢五周，他庭上求情指事后写了道歉信给工程公司老板。

被追债的工程公司老板黄先生早前受访时说，了解白丰伟是受委托追债的，但却用错方式追债，他希望事情可以告一个段落。（部分人名译音）