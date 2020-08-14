王乙康：政府每年花费20亿元补贴公交营运费

（早报讯）维持和运作地铁系统以及更新老化营运资产的费用高昂，但公共交通车资收入并不足以支付这些营运开销，政府每年花费20亿元补贴公交的营运费。

交通部长王乙康日前在交通部线上举行的国庆敬礼仪式上致辞时指出，目前我国地铁网络覆盖率已可媲美欧洲许多先进城市。在未来10年左右，几乎每一年都会有新地铁站和新地铁线启用，从汤申－东海岸线的其他阶段地铁站开始，到环线延长线、裕廊区域线及跨岛线，到时地铁网络将从目前的约230公里延长至360公里。当局也将扩大脚踏车网络，改善头尾一里路的衔接。

此外，交通部也将同国家发展部和新易名的永续发展与环境部紧密合作，为新加坡制定全面的可持续发展计划，打造绿色出行的环境。

王乙康也对交通部、陆路交通管理局、SMRT和新捷运过去几年显著改善地铁服务可靠性表示感谢，但也提醒各方要继续把维修与工程放在首位。

他指出，地铁系统以前每行驶13万公里就发生一起超过五分钟的延误事故，如今这个可靠性记录已超过100万公里的目标。

他透露，上周哈芝节凌晨走访SMRT管理的大士车厂时，SMRT总裁兼首席执行长梁建鸿告诉他，公司目前有70％的维修工作是投入在预防性维修方面，30％则是在纠正性维修，几年前这两者的比率是几乎相反的。