英兰妮：一些援助措施即将到期 副总理将通过部长声明宣布其他辅助或补充措施

（早报讯）针对副总理王瑞杰罕见地在国会之外发表部长声明，财政部第二部长英兰妮解释，政府先前发表的四份财政预算案，当中一些援助措施即将到期，当局考虑到当前的经济形势，认为应提前告知人们是否将有其他辅助或补充措施。

第14届国会已定于本月24日（星期一）开幕，尽管距离不到10天，但副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰昨天却宣布，将在后天（17日）通过直播发表部长声明。这与部长声明一般在国会发表的做法不同。

针对为何赶在国会开幕前发表声明，总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮今天下午受访时说：“我们在早前的财政预算案中宣布了一系列的措施。显然，其中许多措施即将到期。因此，事先告知人们，是否将有其他辅助或补充措施，这总是好的。”

她也指出，考虑到当前的经济形势，确保人们及时获悉这些措施也是重要的。

英兰妮说，国会开幕时，将由哈莉玛总统代表政府发表施政方针演说，但这讨论的是长远课题。因此，有一份更侧重日常生活和当前事项的部长声明，会对国人有帮助。

英兰妮今天出席一场“越战越勇对话会”，在结束后接受媒体访问。她认为，我国近期经历了冠病疫情和全国大选，这些都促使人们重新检视他们的生活目标与重心，以及他们希望打造的社会。

她也强调，对话会的第一步是聆听国人的需求，但不会止步于此，而是将之转化为行动，因此会在日后成立更多“群策群力，共创未来”行动网络。

针对这些行动网络可能围绕哪些课题，英兰妮说：“我们还有好几场对话会，但我们正在探讨如何将国人的想法串联起来，并且凝聚成特定的使命或运动。”

我国目前有三个“群策群力，共创未来”行动网络。它们是青年心理健康网络、跨部门“提升”工作小组（UPLIFT）和关爱新加坡社区联系网。