拉衣领当口罩还动手推大使 保安员监1周 罚4700元

（早报讯）保安人员没戴口罩上巴刹，与保洁运动大使交涉时，竟两度拉起衣服领子充当口罩，称已经足够，甚至动手推大使。

被告是30岁的库玛兰，案发时是一名自由业保安人员（Freelance Security Guard）。

他抵触7项控状，包括私人保安业法令、防止骚扰法令、刑事法典第352条文的“刑事暴力”和冠病19（临时措施）法令的罪行，控方以其中4项提控，余项由法官下判时纳入考量。

受害者是一名39岁的男子，他是保洁运动（SG Clean）大使，职务是提醒公众保持社交安全距离。

案情显示，今年4月20日上午11时左右，受害者与两同事发现被告在位于31联邦弯的巴刹，没戴口罩，受害者便过去与他交谈。过程中，被告拉起衣服领子遮住嘴巴，然后称衣服就是口罩，随后离开。约两小时后，受害者再度遇见被告，被告仍然未戴口罩，以相同方式试图混过去。

随后，被告到一间熟食摊要购买食物，但因受害者一行人正在附近，摊主拒绝售卖。

岂料，被告情绪激动地向受害者同事爆粗。受害者决定走到一旁去报警，被告则准备离开。

虽然受害者并未挡到被告，但被告还是用手推了他肩膀，导致他后退。被告被该区的电眼画面认出，在5月15日被控上法庭。

法官判被告坐牢1周，罚款4700元。