受邀当替身奸辅警女友 青年监17年10月鞭14下

（早报讯）青年当“替身”强奸辅警的女友，被蒙眼与捆住双手的女友以为自己在和辅警做爱。为了不让青年的腿毛“露馅”，两人还特地让女友在床上穿丝袜。高庭法官指出，尽管辅警才是主谋，但青年在案件中扮演了“辅助”角色，判他坐牢17年又10个月，加打鞭14下。

《联合晚报》早前报道，现年24岁的被告斯哈里被控强奸、性侵和非礼等10项控状，不认罪的他在高庭受审后被判罪成，昨天接受判刑。法官在下判时另考虑一项被告传播猥亵影片的控状。

审讯揭露，辅警与女友于2014年9月在交友应用上结识，两个月后开展恋情，拍拖期间经常发生性关系，偶尔也上酒店开房。

2015年间，辅警在网上结识被告，两人大聊性话题，过程中辅警建议被告与他和女友玩3P性爱游戏，但女友不可以知道有其他陌生男子在场，她必须全程以为自己是和辅警在性交。

被告担心自己的腿毛比辅警多，可能让他女友起疑，于是与辅警讨论如何不“穿帮”，包括让女友穿上丝袜，做爱过程中不可说话，以及确保女友的双手绑上，无法触摸被告的身体。

两人计划好后，于2016年4月29日和同年8月6日，在两个不同的酒店与女友开房，由被告先强奸女友，辅警才接着“上阵”。第二次案发时，女友发现有异样，赶紧拆下眼罩，惊见有陌生男子与她发生性行为。

被告与辅警过后被酒店职员拦住和遭警方逮捕。辅警已认罪和被判坐牢19年11个月及打鞭24下。

高庭法官昨天下判时指出，尽管辅警才是本案主谋，但被告扮演着“辅助”角色，两人才能得逞。而且，被告选择抗辩，不像辅警是选择认罪。不过，法官考虑到被告年纪尚轻，也没有案底，最后决定判他比辅警轻的刑罚。