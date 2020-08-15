华文大比拼 菩提学校首闯小学组决赛夺魁

（早报讯）2020年全国华文大比拼决赛成绩今天下午出炉，菩提学校首次闯入小学组决赛就一举夺魁，南洋女中则是第五次拿下中学组冠军。

今年迈入第七个年头的华文大比拼首次因冠病疫情改为以网络的全新形式举行，初赛就吸引了超过3600名中小学生在上月上线参赛，人数比去年多出一倍，创下新高。

与往年比赛以现场抢答对决不同，今年的决赛除了出题范围更广，也改用宾果（BINGO）游戏形式进行。参赛者选择回答分布在九宫格中不同主题的题目，除了正确回答题目得分之外，成功连线为队伍带来加分。代表各校参赛的三名队员戴着耳机坐在不同房间答题，时而隔着镜头紧张讨论。

最终获得中学组前四名的学校依次为南洋女中、华侨中学、莱佛士女中以及莱佛士书院。菩提学校、孺廊小学、南侨小学和南洋小学则分获小学组冠亚季殿军。

今天的决赛也加入了即兴创作的环节，考验参赛者的现场反应和创意。选手们根据指定画面讲述故事，视频在赛前上载到逗号和小拇指的面簿主页供公众票选，加上评审选择，华侨中学和孺廊小学各成为中小学组别的网络人气王。

决赛线上直播通过zaobao.sg、早报校园平台、中学生双周刊《逗号》的面簿，以及报业控股旗下的Stayhome.com.sg同步播出，同一时间上线收看的人数超过1300人。

全国华文大比拼由新加坡报业控股华文媒体集团与南洋女子中学校联办，中国工商银行新加坡分行联合呈献，并获得推广华文学习委员会、全国翻译委员会、讲华语运动的支持。华为国际有限公司为比赛的技术合作伙伴。