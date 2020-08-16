卡迪内政团队战备人员协会俱乐部KTV曾有冠病病患到访

（早报讯）卡迪内政团队战备人员协会一个未开业的卡拉OK曾有三名冠病病患到访，其中两人因工作在里面长时间逗留。为安全起见，卫生部将联系所有在这期间参观的访客，安排他们接受冠病检测。

卫生部文告指出，昨天（8月15日）新增的社区病例中，包括一名39岁新加坡籍女子。她是当局主动检测年满13岁有急性呼吸道感染症状者时确诊。

当局发现，这名女子曾和两名早前确诊的病例于本月1日和2日前往卡迪内政团队战备人员协会（HomeTeamNS Khatib）的Jewel Music Box KTV。

三人当中有两人因工作，在卡拉OK长时间逗留，期间也有其他访客到访参观。该卡拉OK当时并未运营，也没有进行任何歌唱活动，因此当局认为传染风险低。

不过为安全起见，卫生部将与曾在这两天前往卡拉OK的访客联系，为他们安排进行冠病检测。

根据卫生部文告，确诊病例是于8月1日中午12时10分至晚上8时45分间，以及8月2日下午2时45分至傍晚6时30分间，到访卡迪内政团队战备人员协会的受影响卡拉OK。当局日前也曾公布该俱乐部里的两个餐饮场所曾有病例到过，它们分别是Suki-Suki泰式火锅店和海鲜餐馆Orchid Live Seafood。