疑家长不满孩子迷电玩 10多张游戏光盘丢下楼

（早报讯）家长疑不满孩子沉迷于电动游戏，将10多张游戏光盘丢下楼，相信家长原本只想教导孩子一番，最后却变成高楼抛物案，惊动警方到场。

这起事故发生在昨天（8月15日）约下午1时20分，地点在裕廊永升路第180座组屋，多个居民目睹光盘“从天而降”，有的拍下照片上载到社交媒体分享。

根据照片，组屋底层靠近停车场闸门的道路和草坪上，撒了至少六张PlayStation 4的游戏光盘，其中一些光盘还贴了红色的18岁年龄限制警告，包括游戏光盘《古墓奇兵》（Tomb Raider）也被扔下楼。

社交媒体的贴文指出，至少有10多张游戏光盘被扔下楼，猜想是家长气孩子沉迷于电动游戏，才将游戏光盘扔出屋外飞下楼，当时也惊动警方到场。

记者今早走访事发地点，目睹此事的男居民受访表示，昨天下午他坐在组屋楼下，突然听到噼里啪啦的声响，转头就看到一张张光盘掉落。

不愿具名的他说：“当时我不敢去看光盘是从哪个单位丢下，怕探出头会被光盘或其他东西砸到。”

住在三楼的居民马尼迪盘（18岁，学生）受访时说：“我房间面向草坪和停车场的方向，昨天下午突然看到有光盘从我窗口抛下，一些光盘打到窗外框架，砰了几声才掉下去。”

警方受询时证实接获上述报案。