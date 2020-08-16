中峇鲁罕见打通组屋单位 售108万8000元

（早报讯）中峇鲁茂源台剩下少过52年屋契的罕有两个两房式打通的单位以108万8000元卖出，受访经纪表示，庞大面积、高便利性以及丰富的文化历史是吸引买家的主因。

8月刚过一半已有至少两笔百万组屋交易，其中一个相当稀有，是位于中峇鲁一带的茂源台（Moh Guan Terrace）第43座组屋的单位，转售价是108万8000元。

根据建屋局网站资料，该单位被纳入四房式的类别，但事实上是两个相连的两房式打通单位，单位面积为131平方米。当局资料显示，该单位屋契剩不到52年。那座组屋主要是二和三房式的单位。

我国绝大部分的百万组屋除了地点在市区附近外，一般上都会剩下八九十年的屋契，而像这类老组屋能开出百万价格，非常罕见。

记者辗转联系上负责这次销售的Propnex房屋经纪黄幸仪（Wong Han Yee）。她说，单位推出市场后就吸引不少有兴趣的买家，而随着我国步入解封第二阶段后，很快就完成交易。

她说，这样的打通单位在中峇鲁一带非常罕见，而且房子的设计只有两面小墙必须保留，因此新屋主可以在设计上有很大伸缩性。此外，该组屋就在中峇鲁巴刹附近，周遭的生活机能与交通便利性高，还有很多时尚咖啡座，这些都是吸引买家的要素。

“单位也处在充满历史文化的聚集地，因此有独特魅力。”