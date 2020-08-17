独居男家中逝世 麻将友儿助寻家属

（早报讯）当年因为打麻将而结缘，六旬独居洗碗工多年来把女麻将友的一对子女当成亲生孩子来疼爱。洗碗工如今突然去世，女麻将友的儿子想找洗碗工的家属，好好送他最后一程。

这名洗碗工是63岁的林财福（译音，Lim Chye Hock），独自在巴西立6道第414座组屋单位租房住，房东上星期四（13日）发现他在睡梦中逝世，于是通知吴俊贤（31岁）。

林财福生前人缘好，喜欢和街坊在咖啡店聊天，但多年来独自一人住。（受访者提供）

吴俊贤的妈妈跟死者是老麻将友，死者这些年一直把吴俊贤和妹妹当成自己的孩子看待，两兄妹也一直视死者为“干爹”。

吴俊贤接受《联合晚报》访问时说，当年林财福和他一家人都住淡滨泥，他和母亲是麻将友，跟她全家的感情甚好。

“我从小认识他（林财福），他会带我和妹妹出去玩、看电影和吃东西，我们被父母骂的时候，他也会替我们说好话。可以这么说，他一向来把我们当作亲儿女。”

他说，未婚的林财福跟年迈的母亲一起住，并在母亲去世之后，在巴西立租房子住，并在巴西立第440座咖啡店当咖啡仔和洗碗工。“虽然他搬走了，但每逢新年或我家有庆祝活动时，他都会回来找我们。我三年前买了一台手机给他，就是为了方便联络。”

吴俊贤告诉本报，大约两个月前，林财福身体不适送院，怀疑患上肺炎，但他没有通知吴俊贤一家。

“我听说他没有亲人，有一个领养的妹妹，但已失散多年。”

对于“干爹”的骤逝，吴俊贤感到心疼不已，他想为“干爹”办里身后事，但希望死者的妹妹见报后能现身领尸，一起送死者最后一程。