新加坡女子学校前校长逝世 享年102岁

（早报讯）8岁跟随家人从中国汕头来到新加坡时只会说潮州话，长大后努力学习英语，并靠自己存钱到外国深造，回到我国后终身为教育奉献，致力推动本地女性受教育。新加坡女子学校前校长陈夙根上周六与世长辞，享年102岁。 在陈夙根曾教过的学生心中，她一直都是那位穿着长衫的优雅校长。（取自新加坡女子学校面簿）

陈夙根的外甥吴嘉德（70岁）昨晚在陈夙根灵堂受访时指出，阿姨一生为教育奉献，一直保持单身，她年老时在大悲安老院养老，患有慢性疾病，上周六在养老院内安详离世。

侄女陈姿（62岁，讲师）说，姑姑来自汕头的一个大家庭，她共有14个兄弟姐妹，在五个姐妹中排行第二。

她1926年跟随家人到新加坡探望病重的叔叔，结果因为中国暴发北伐战争，一家人因此在新加坡住了下来。

当时她家人在翡翠山（Emerald Hill）租房居住，父亲隔年把她送到附近的新加坡女子学校读书，这便是她与此学校结缘的开始，她长大后回到母校教书，后来还担任校长和校董，在校园内留下一生的足迹。

在那个重男轻女的年代，陈夙根后来凭着优异成绩被莱佛士学院录取，不过父亲不愿出钱让她继续上学，她于是靠着母亲每个月给她的5元零用钱，向姐姐借钱搭巴士，自己带食物到学校省下餐费，年纪轻轻的她已对教育非常坚持。

陈姿说：“当年爷爷认为女子不需要读这么多书，所以姑姑靠自己存钱，才能到国外深造完成学业，她回国后担任教师和校长，鼓励本地女子必须上中学读书，是推动本地女权教育的前驱。”

在亲属眼中，陈夙根除了鲜明的教育家形象，也是一位令人敬重的长辈，一生做过许多令家人感到骄傲的事情。

吴嘉德说：“在中国实行乒乓外交的年代，她曾带领本地运动员到中国比赛，她还跟中国前总理周恩来握手。”