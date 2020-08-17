过去一年 金文泰11个五房组屋转售价破90万

（早报讯）金文泰地铁站旁的高楼五房式单位近日以104万元的高价转手，突显金文泰组屋的增值潜力。尽管没有如女皇镇或红山那么临近市区，但金文泰过去一年却有11个五房式组屋单位的转售价破90万，其中两个更是百万组屋。

建屋发展局网站资料显示，去年8月至今年7月间，金文泰共有61个五房式组屋单位转手，转售价中位数是72万8888元。其中26个转售单位的剩余屋契在80年以上，转售价中位数更是达到88万7500元。

两个百万组屋来自Clementi Towers，该项目位于金文泰广场楼上，临近购物中心和交通枢纽。它在2016年达到五年最低居住年限，剩余屋契为91年。

上个月，Clementi Towers一个坐拥海景的高楼单位以104万现金转手，引起轰动。

另一个单位也在今年1月以100万售出。

除了该项目外，金文泰其他新组屋也受买家青睐。

靠近南华中学的Casa Clementi，去年9月和12月各有一个高楼单位以约90万元转手。该项目的剩余屋契为93年。

其他转售价突破90万的单位则主要集中在金文泰4道一带的私人组屋Trivelis。

尽管金文泰转售组屋有出色表现，但受访分析师对于该区能否继续“盛产”更多百万组屋，持保留态度。

Altitude Real Estate主要执行员林金财受访时同意，金文泰具有巨大潜力。

他说，由于靠近多所高等学府和新加坡国立大学医院，并且能通过亚逸拉惹快速公路直达市区，金文泰的租房需求向来强劲。

“金文泰日后也将是地铁跨岛线和东西线的转换站。这能减缓该区组屋屋价随着屋龄增长而滑落的趋势。但由于金文泰还是以老组屋居多，因此未必会看到很多百万组屋。”

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣也指出，百万组屋近年来更常见，更多是因为政府在2011年大选后加速兴建预购组屋。

“2008年至2018年的10年间，每年平均有8800个组屋达到五年最低居住年限，去年和今年却平均有2万6000个组屋。随着大批组屋涌入市场，每年必然有二三十单位能达到百万售价，未必只局限在金文泰，要视个别项目而定。”