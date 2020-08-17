旅英狮城女牧师用捞鱼生长筷分圣餐 李总理发文称赞

（早报讯）为确保与信徒保持两米安全距离，旅居英国的狮城女牧师使用46公分捞鱼生长筷让信徒领圣餐，一夜间爆红。

周虔玉（Eileen Harrop）是名旅居英国的新加坡籍女牧师。她今早越洋受访时表示，英国政府在7月初宣布教堂等宗教场所能重新开放，她当时就苦恼如何在分信徒圣餐时，确保和信徒能保持两米安全距离。

“过后我看到一个报道说，有国外的教堂使用夹方糖的钳子进行。我当时灵机一动就想到可以用筷子，因为钳子比普通的筷子短六至九英寸，可能没办法真正确保安全距离。而且我也想到为符合条例，可以用捞鱼生的46公分长筷，这比钳子长两倍多。”

周虔玉表示，她虽然想到这个做法，但没真正想过能实行，担心其他人无法接受，岂料她的教堂中的其他主要人员都认同。

“我第一次使用长筷让信徒领圣餐是在上个月19日，长筷确保我与信徒的距离保持在两米以外，如果他们伸出手也至少有1.5米。”

但周虔玉不违言，使用长筷给予圣餐，也引起其他信徒的质疑。“他们有感领圣餐如此神圣的仪式，在使用用餐的筷子进行是否妥当。但我想澄清的是，这是仔细思考后决定的，多数新加坡人对于宗教仪式与行为都持有恭敬的心，我更绝对没有冒犯之意。”

她也说，况且捞鱼生长筷也非华人日常使用的筷子，而是在特别节日、心中充满喜乐与正面情绪时使用，因此在仪式中使用也算适当。

周虔玉的另类做法在英国媒体报道后，引起关注。李显龙总理今早在面簿贴文赞扬周虔玉非传统但有效的方式，确保安全距离之余，也把新加坡的一部分文化融入。