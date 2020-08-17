持续支持员工就业 政府延长雇佣补贴计划四到七个月

（早报讯）为持续支持本地员工就业，政府决定延长雇佣补贴计划四到七个月，但各行业将按复苏情况获得不同程度的援助。受冠病疫情重创的航空、航天及旅游业，会获得较高的雇佣补贴比率。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰，今天（8月17日）发表部长声明，阐述政府在下一阶段的抗疫纾困措施。王瑞杰今年已推出四份总值1000亿元的抗疫预算案，其中520亿元来自国家储备。

王瑞杰指出，虽然本地疫情正受到控制，抗疫跨部门工作小组也正以安全和可持续的方式，逐步重启更多经济活动，但全球经济情况仍旧疲弱。

为全力保工作、保生计、保企业，政府下来将从三大策略着手稳住经济：继续支持员工就业，创造新的工作；为受创程度最大的行业提供较多支持；以及在新常态下进军新兴领域，抓住新机遇。

今年2月推出的雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）是持续支持员工就业的重点项目之一，旨在帮助公司维持现金流，确保他们能留住本地员工，不得已时才裁员。但该计划即将到期。为此，王瑞杰今宣布政府将把计划延长四到七个月，但他强调，政府不能无止尽的给予同样水平的援助。

“雇佣补贴计划耗费了我们大量的储备，并有可能使我们的员工被困在难以为继的企业中。此外，有些行业的复苏速度也比其他行业快。因此，我会根据不同行业的预计复苏情况，调整对这些行业的支持。”

根据王瑞杰的声明，受疫情冲击最大的航太、航空和旅游业，将从今年9月至明年3月，在计划下获得50％的雇佣补贴。这些行业现获75％的雇佣补贴。

配合分阶段解封进度，原本享有75％雇佣补贴的建筑环境业，可在今年9月和10月获得50％的雇佣补贴，今年11月至明年3月的补贴比率则会调降至30％。

至于艺术与娱乐业、餐饮服务业、陆路运输业、岸外与海事业，以及零售业，则可从今年9月至明年3月，获得30％的雇佣补贴。政府也会在下来七个月，为其余大部分行业提供10％的雇佣补贴。少数复苏情况良好的行业如生物医学、金融服务和信息通讯科技行业，则可持续享有10％的雇佣补贴，为期四个月。

推出至今，政府已在雇佣补贴计划下，对超过15万家企业，发放逾160亿元，受惠的本地员工多达200多万人。