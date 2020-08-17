政府将为宇航、航空和旅游业提供进一步援助

（早报讯）副总理兼经济统筹部长王瑞杰说，宇航业、航空业和旅游业受到冠病的打击最大，政府将提供进一步援助、维护核心能力以及协助它们为复苏做好准备。

其中，对于宇航业，政府将再拨1亿8700万元，把“加强版航空业援助配套”中的援助措施延长至明年3月。

与此同时，政府也将扩大这项临时部署计划，将在医疗保健领域创造包括永久工作在内的约4000份新工作。政府也将在其他有需要的领域创造更多的工作机会。

王瑞杰说，这些领域都是经济的重要组成部分，也为其他领域做出贡献。尤其是新加坡作为全球商业枢纽的地位，取决于本地作为航空枢纽的连通性。

樟宜航空枢纽及其相关行业对我国国内生产总值做出5％以上的贡献，并拥有19万多名员工。旅游业为我国的零售和餐饮业增添了活力。

他指出，为了使这些最严重冲击的行业恢复正常，政府将与公司合作，为具有专业技能的工人提供支持。政府还将提供进一步的援助，以保留核心能力。

对于目前仍无法工作的航空领域工人，政府一直在协助把他们重新部署到重视他们技能的其他有需求的领域。

目前，政府已将500名空服人员重新调配为医院的关爱大使，利用它们的服务技能来支援非临床工作。

王瑞杰举例说，新航空姐哈尼姆·扎努丁（Hanim Zainuddin）现在被临时调往竹脚妇幼医院。她受到前几批关爱大使分享的经验所启发，决定在这个前所未见的时期毅然迈出这一步。他感谢哈尼姆女士和所有前线工作者的贡献。