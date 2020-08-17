政府将继续为经济转型 将拨款高达1亿5000万元分阶段强化起新—先锋计划

（早报讯）我国将继续为经济转型，而随着冠病加速结构性变化，政府将在之前已开始建立的基础上，继续协助员工和企业为未来做准备。

为激发创新和创业，政府将拨款高达1亿5000万元，分阶段强化起新—先锋（Startup SG Founder）计划。

副总理兼经济统筹部长王瑞杰进行部长声明今天下午做出部长声明时说：“我们将提高起步资金津贴，并继续提供指导。”

贸工部将在本周迟些时候提供更多细节。

他指出，五年前，我国为23个行业发展了产业转型蓝图（ITM），从而开始了经济转型。冠病大流行加速了许多结构性转变，政府将在这个基础上，继续协助员工和企业为未来做准备。

“后冠病世界会是什么样子？没有人真正知道。但它将不会是一切如常（business as usual）。”

王瑞杰指出，中美战略性竞争加剧，对贸易、科技和全球秩序产生巨大影响，而全球供应链正在重新配置，具韧性和可靠性的业者将更具优势。

此外，数码转型加速，给当前商业模式的可行性带来挑战，并改变了许多工作。

他表示，医疗保健、可持续性和人工智能等新的增长领域正在出现。新的工作也被创造出来，而这需要新的技能和新的工作方式。

为了巩固我国经济的转型势头，政府在2月份的团结预算案（Unity Budget）中拨款83亿元，要在未来三年支持转型和增长策略。

他指出，在这场危机中，对创新做出投资的企业将能够灵活地抓住新机遇。

其中一个例子是德客（Decks），这是一家拥有Island Shop等品牌的零售商。

在阻断措施期间，该公司改进电子商务平台，并扩展到其他电子市集，使得它的网上销售额增长了10倍。即使零售业受到重创，但它现在却能够趁机扩大和雇用更多的员工。

另一个例子是精密工程公司Certact Engineering。大流行发生时，Certact转向制造用于高要求医疗设备如呼吸器的零件。该公司正在与工会合作以提高工人的技能。