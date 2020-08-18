家藏大批大麻 女佣伙同男友贩毒监25年

（早报讯）女佣被爱冲昏了头，明知毒贩男友一脚踏两船，仍心甘情愿与他同居，还帮他贩毒，结果男友贩毒时被捕，肃毒局人员在两人的爱巢找到大批大麻，女佣为了爱被判坐牢25年。

今年37岁的被告雪莉（Sherryl Versoza Dela Cruz）日前承认一项合伙贩毒的罪名后被判刑。她不满刑罚提出上诉。

根据今早公布的判词，雪莉虽然是一名女佣，但她和雇主私下协议在外居住，并且能够在其他的地方打工。她因此在宏茂桥一带租下一间组屋，让男友拉门督拉（Ramendra Krishnan）和她同居。

拉门督拉是一名毒贩，专门出售大麻。雪莉虽然知道男友犯法，甚至不只有她一个女友，但她称自己太爱他，所以选择同流合污。

她还说自己为了“表达爱意”，答应让男友在组屋里藏毒及重新包装毒品出售。她甚至有时候也会帮他跑腿，收钱交货等。

中央肃毒局在2017年3月28日收到线报，指拉门督拉将会带着毒品在马西岭地铁站一带出现，因此设下埋伏。

拉门督拉在同一天傍晚6时35分左右出现后，肃毒局人员尾随他乘搭的德士。但是，拉门督拉不知何故得知被人跟踪，在尼蓝路（Neram Road）跳车逃跑。

他边跑边将身上藏有大麻的背包丢入排水道，不久后就被肃毒局人员追上遭逮捕。肃毒局人员在德士上找到了雪莉，并一同将她逮捕。

调查人员找回了背包，并且接着到两人的组屋搜查，起获了35砖的植物物质，经当局检验发现其中共含有至少463.92克的大麻。