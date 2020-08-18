七旬妇称被骗投资损失115万 起诉银行与前客户经理

（早报讯）七旬退休老妇称受骗，蒙受115万元投资损失，入禀法院，起诉银行和银行前客户经理。

根据《海峡时报》报道，起诉人是一名72岁的退休老妇陈萱珠，她上个月通过代表律师谢明达入禀高庭提交索赔状，起诉大华银行以及银行前客户经理林耀凯（36岁）。

老妇称，她于2018年1月在一个饭局上认识林耀凯，对方向她介绍投资门路。老妇称，当时对林耀凯说，她公积金存款不多，银行户头里的储蓄是她的退休金，因此希望投资安全且稳当。

老妇也说，林耀凯向她保证投资安全，也递了大华银行的名片给她，因此才放心把3笔共175万元交给对方投资。

老妇透露，她原本可获每年5.1％和5.4％的利息，不过林耀凯之后失联，她的儿子去年12月与银行联系，隔月与银行法律部门会面，才被告知说投资与银行无关。老妇交给林耀凯的钱，是作为给在属维京群岛（British Virgin Island）注册公司Broadwell的无抵押贷款（Unsecured Loan）。

另外，老妇也称，银行法律部门执行董事告诉她，银行几个客户也是受害者，银行已经解雇林耀凯。

遭起诉的前客户经理指老妇是有经验的投资者，知道所签署的投资项目合约不是银行产品。

林耀凯否认对老妇需负上任何应尽的责任（duty of care）。他表示，老妇在澳大利亚拥有并经营酒店，是个经验的投资者。

林耀凯否认以银行职员的身份介绍自己，也否认向老妇说她所签下的借贷合约是受银行认可的。

根据大华银行的答辩书，大华银行驳斥老妇说法，指她签订的的合约没有银行商标，合约内容也没有提及银行名字，老妇不能单凭林耀凯给她银行名片，就认定林耀凯是以银行职员身份推销产品。

另外，大华银行也否认曾对老妇说案件涉及其他受害者，林耀凯没有被解雇，而是去年2月11日辞职。（人名译音）