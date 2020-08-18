今年上半年 3071人因交通事故受伤或丧命

（早报讯）受病毒阻断措施影响，本地路上的车辆相对减少，上半年一共发生2565起造成伤亡的交通事故，造成3071人受伤或丧命，和去年同时期相比都有所下降。然而，违例超速案件却有所增加。

交通警察昨天（18日）公布公布2020年上半年数据，并透露上述数据。去年上半年一共发生3832起造成伤亡的交通事故，导致4876人受伤或丧命。

数据显示，本地上半年一共发生2517起造成他人受伤的交通事故，而去年的3773起相比，下降33.3%。在这些事故中受伤的人数为3021人，和去年的4817人相比，减少37.3%。

致命车祸的数量则为48起，并由50人不幸丧命，和去年的59起及59人相比，都相对下降。

交警指出，我国自4月7日至6月1日实施病毒阻断措施，减少在路上行驶的车辆，因此相信造成伤亡的交通事故有所下降。

上半年因闯红灯、超速和酒后驾驶的车祸和去年同时期相比也相对减少，但让人担忧的是，上半年的违例超速案件为9万4359起，和去年同时期的8万9718起相比，增加5.2%。当局也强调，严厉看待任何违法行为，并呼吁公路使用者安全骑行。

另一方面，交警持续关注涉及60岁及以上年长行人及电单车骑士的交通事故。

今年上半年一共发生108起涉及年长行人的意外，和去年同时期的182起相比有所减少，但当中近一半是因为年长者违例过马路（jaywalk）所导致。

为了更好的传达安全信息，交警通过关播平台等方式，尝试推广信息给年长人士。当局目前也正和人民协会合作，在指定的联络所分发宣传单、消毒液和湿纸巾给年长人士。

上半年涉及电单车骑士的交通事故从去年的2215起下降到1534起，但交警指出，涉及电单车骑士和后座乘客的交通事故占据整体交通事故的约60%，而伤亡人数同样为60%。

交警指出，当局将继续和相关单位及机构合作，鼓励电单车骑士安全骑行。