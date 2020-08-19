阻断期18人住家开派对 未满21岁三被告认罪

（早报讯）冠病阻断措施期间18人在盛港住家“开派对”一案，其中三名未满21岁的被告今早（8月19日）认罪。主控官认为三人不必接受缓刑监视，说他们犯下这种案件，没什么好改造。但法官不认同，依然下令提交缓刑监视报告，“我们还是可以教他们什么叫做公德心。”

《联合晚报》日前报道，未婚夫妻梁志文（37岁）以及王思虹（32岁），连同16名客人遭逮捕后，日前被控两项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。

他们被指在5月9日凌晨时分在盛港一带的组屋内非法集会，除了吃和喝酒，还一起玩游戏和看影片。

其中10人两周前认罪后，被判罚款2500元至4000元之间。

今早在国家法院认罪的三名被告是廖俊荣（20岁）、梅凯毅（18岁）和缅甸籍的桑塔光（19岁）。

主控官指出，三名被告虽然未满21岁，但这起案件不像其他刑事案，被告没有什么好改造的犯案因素。例如，他们不像有些犯下暴力罪的年轻被告，是因为有情绪管理的问题犯案。

主控官认为，他们应该和他被告一样被罚款，但念在他们比较年轻，请求法官判他们各罚款2000元就好。

三名被告没有代表律师，求情时都说他们已经知错。廖俊荣和桑塔光说他们是全职国民服役人员，每个月只有600多元，请求法官不要判太重。

梅凯毅说，她还在读书，没赚钱，请求法官从轻发落。

法官最后表示，她认为还是能够通过缓刑监视教三名被告什么叫做公德心，因此下令提交报告，看他们三人是否适合接受缓刑监视，因此将案件展期至下个月30日，等缓刑报告出炉后下判。（人名译音）