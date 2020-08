(早报讯)大选后就未公开露面的工人党前党魁刘程强明显瘦了一圈,让关心他的选民纷纷留言问候。

工人党秘书长毕丹星昨午(8月18日)在面簿上载了一张照片,透露阿裕尼—后港市镇理事会在开会时,刘程强刚好上门来,还亲切地称呼刘程强为“老板”,并说他的精神很好。

这句简短的留言很快吸引了网民的眼球,不到一天就有将近一万人点赞、近400个留言,许多网民都留意到刘程强清瘦了许多,纷纷留言祝他身体健康。

网民Terence Chow说:“希望刘先生稳定康复,味觉可以恢复!”

现年63岁的刘程强4月30日在家中突然昏倒伤及头部,并在加护病房疗伤。他过后转入普通病房,5月21日出院。他早前接受媒体访问时透露,因伤及嗅觉神经,嗅觉和味觉都受影响。

刘程强在提名日前宣布不参选,但他在竞选期间还是有为工人党助选。他的接班人毕丹星在选后也被正式委任为国会反对党领袖。

网民沈袁煒说:“刘老板看起来很强壮,感谢毕丹星拍下这张照片,我们很多人都很想念他,你(毕丹星)是LO(Leader of the Opposition),他是MO(Mentor of opposition,反对党导师)。”