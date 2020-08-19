王雷变身直播天王 卖猫山王售轿车两晚营收创百万

（早报讯）歌台一哥王雷变身直播天王，两晚直播带货狂卖百万元。

昨晚（8月18日）王雷首次针对中国市场直播卖猫山王榴梿，一小时热销6000多盒，营业额达22万多元；而前晚首次直播卖新车，一个半小时的20多个询问里卖出七辆车，总值82万6600元，包括两辆马赛地休旅车。

今天是农历七月初一，往年整个月每晚主持歌台的王雷（59岁），今年化身直播天王，准备通过直播天天与观众见面，包括已敲定的11场直播歌台，以及每天都有的直播带货秀。

从4月中以“卖鱼哥”直播爆红后，他昨晚首次通过中国平台，直播卖猫山王榴梿，通过腾讯属下的映客直播，一小时内最高纪录吸引13万人同时上线观看，最后热销6000多盒猫山王，每盒人民币188元（约37新元），营业额达22万多新元。

王雷受访时说，他在中国和马来西亚都有合作伙伴，当地包送货上门。他昨晚先通过面簿在新马直播，过后切换到中国平台。

前晚他也与导演梁志强（60岁）合作，通过面簿直播卖新车。合作的车商CarTimes Automobile老板吕小龙（57岁）今早透露，在一个半小时直播的20多个询问中，已收到七份定金，卖出两辆折扣价18万8800元的马赛地GLC休旅车，和五辆折扣价8万9800元的丰田Sienta Hybrid环保车，营业额达82万6600元。

也是车业公会会长的吕小龙说，原本只求打响品牌，如今很开心有亮眼佳绩。“希望通过创意点子带动车业，我准备再办直播卖车秀，但王雷太红了，下一场可能要排到10月他才有档期。”

王雷受访时感到很惊喜，但他不愿透露赚多少，坦言“代言费相当丰厚，税务局在瞄我了”，他还自嘲绝对没有外传的赚到3000万。“我只赚到三个千万：千万不嫖、千万不赌、千万不抽烟。”

找王雷一同直播卖车的导演梁志强也兴奋受访说：“这是新加坡带货市场最昂贵、最特别的一次直播。很难想像这样的价格在网上也能卖，算是很大胆的尝试，希望直播带货能在新加坡蓬勃发展。我们详细地介绍，车商也提供7000元起跳的折扣，多方努力下共同达到目标。”