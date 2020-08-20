新能源与南大设实验室 加强电网可靠性

（早报讯）为加强全国电网可靠性与培养能源专才，新能源集团投入3000万元与南洋理工大学合作设立实验室，推展研究项目和设立捐赠基金。

新能源集团和南洋理工大学昨天发联合文告说，双方将在南大“智慧校园”设立联合实验室，60名研究员与85名本科和研究生，将在此展开资产管理和电网运作领域的能源相关研究项目，这同时也是新能源集团工程师的培训平台。

新能源集团所投入的其中2000万元，将用于资助实验室展开新研究项目，协助集团寻找解决方案，实现打造未来电网的愿景。

其中一个研究项目是设计和开发全球首个可扩充规模（scalable）的独特系统，通过感应变电站的电力和声音异常，侦测和预测设备故障。该系统将借助人工智能和机械学习，进行全面的实时监测和趋势分析，在电网出现故障前提前预知。

另外1000万元将用于设立两个捐赠基金，培育未来的能源专才。其中一个捐赠基金将资助表现杰出的两名教职员，另一个捐赠基金则将资助资历较浅的科学家和工程师进行电力和能源系统研究。两个捐赠基金的得主都将为联合实验室的研究做出贡献。

新能源集团总裁黄天源表示，集团致力于为本地消费者提供可靠和高效的电力供应。他说：“我们期望与南大携手研发卓越与创新方式，加强我们的网络规划、更新和维修作业方式”