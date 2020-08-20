对妻子吐痰掐脖狂踢 男子判强制性治疗两年

（早报讯）到幼儿园见五岁女儿却碰见妻子，58岁男子对妻子大动干戈，不仅朝她吐痰，还掐住她的脖子又狂踢她，吓得幼儿园校长赶紧报警处理，男子今早被判强制性治疗两年。

被告吴景明（译音）被控三项控状，包括蓄意伤人、违反个人保护令和刑事暴力控状。控方以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。他认罪后被判刑。

根据案情，被告与妻子育有一个现年五岁的女儿，妻子曾在2017年取得个人保护令。

去年2月20日傍晚时分，妻子接到幼儿园来电通知，说被告在幼儿园外要求见女儿，她同意两人会面，让被告把饼干交给女儿，自己也从工作地点前往幼儿园。

妻子抵达幼儿园遇见被告，结果两人起争执。被告在众目睽睽下对妻子动粗，他先吐痰在妻子的脸上，又伸手掐住妻子的脖子，导致妻子跌倒在地，还补上几脚狂踢妻子的腿。不甘示弱的妻子则全程大骂“回击”被告。

幼儿园校长曾试图阻止被告，但不得要领，一名路人见状挺身而出拉开被告，才结束闹剧。

妻子的大腿多处淤青，两人在事发两个月后完成离婚手续。

被告在一名男亲友陪同下出庭，他步伐缓慢走近被告栏。律师代为求情时表示，被告患上重郁症和帕金森症，因受病情影响才犯案。

控方表示，根据评估报告，被告适合接受强制性治疗，控方因此不反对让被告进行强制性治疗两年。