卷走亲友近45万 六旬女推销员竟报警嫁祸陌生人

（早报讯）非法经营外币兑换服务，卷走25名亲朋好友近45万元后，女推销员竟贼喊捉贼，报警称她也是受害者，凭空捏造“真凶”，还提供“真凶”的电话号码，害无辜者频频被受害者骚扰。

今年64岁的黄雅君（译音）最终被逮捕，面对24项失信以及一项非法经营钱币兑换服务的罪名。

她原本不认罪，案件日前开审，但她在控方传唤最后一名证人后，突然决定认罪。她承认其中八项罪名，余项交由法官下判时考虑后，被判坐牢42个月以及罚款1万元。她不满刑罚，提出上诉。

根据国家法院法官今早公布的判词，黄雅君案发时是超市内的产品推销员。她在2013年底开始向同事推销，声称她有“门路”能够以比市价好10%至20%的兑换率，帮他们在两周内把新元兑换成外币。

她一年多来都遵守协定帮无数亲朋好友兑换外币，到了2014年12月至2015年2月农历新年期间，她收了25人125万6880元后，却私吞44万4760元。

黄雅君声称，她只是一名中间人，已经把钱交给一名“Jenny Tan”兑换，指对方卷款而逃。她说自己也是受害者，损失了6万1000元。

她在2015年2月26日报警，说她被“Jenny Tan”骗。警方接获其他受害者的报案，开始调查被告。她坚持自己被骗，还把“骗子”的电话号码交给警方和受害者。

电话号码实际上是一名无辜女子所有，她从2月开始一直收到陌生人的电话骚扰，要她叫“Jenny Tan”还钱。

无辜女子报案，黄雅君最终承认“Jenny Tan”是她凭空捏造的人物。