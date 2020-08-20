只因没替儿子换尿布 女雇主虐佣监四个月

（早报讯）不满女佣没帮3岁儿子换尿布，女雇主用木尺拍打女佣的手臂和手掌逾11次被家中电眼拍下，控方直斥她把女佣当需“教训”的小孩般看待。

被告是34岁的米娜士，她一共面对三项蓄意伤人控状，控方以其中一项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

受害人是来自印尼的雪莉（30岁），案发时是被告的女佣，也是她的第一个雇主。

案情显示，女佣从2018年9月为被告工作，被告不久后因女佣的工作表现欠佳，多次对她动粗，这些暴力行为包括掌掴女佣的脸颊和用尺打她的左脸颊。

调查显示，前年11月16日早上8时，女佣送被告的大儿子上学后，便和被告的小儿子返回住家。被告不久后叫女佣到客厅，指责她没帮小儿子换尿布。

被告在辱骂女佣时，还要女佣找一把木尺，并用尺拍打她的左手臂和手掌至少11次。被告随后离开组屋单位，但她虐佣的这一幕已被家中客厅的电眼拍下。

女佣最终忍无可忍，在同天下午2时决定离开，她收拾东西后向人力部求助，后者报警。

女佣隔天到邱德拔医院接受检查，根据医疗报告，女佣多处受伤。

这些伤势包括左上颚、右上颚、嘴唇和左膝盖出现瘀伤。另外，她的左肩膀、左手腕和左膝盖也出现红肿。

控方表示，被告长期辱骂女佣，还用木尺拍打女佣，仿佛把女佣当成需要“教训”的小孩一样看待，并非一个成人的员工。

另外，女佣为被告工作不久就遭虐待，造成心理和肢体上的伤害，促请法官判她坐牢至少4个月。法官最后判她坐牢4个月。

代表律师求情时指被告因爱子心切才会犯错。

代表律师求情时称，3岁小儿子患尿道问题经常入院，而医生也一直提醒，照顾儿子时要确保他的相关部位保持卫生，而她也多次嘱咐女佣。

然而，事发当天，她发现女佣没帮儿子换尿布，导致儿子衣服都被弄脏，因爱子心切犯错。（人名译音）