张志贤：新中需在基于规则的国际秩序下加强合作

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤今午为到访的中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪设午宴，两人就国际与区域发展交换了意见，张志贤也强调新加坡和中国必须携手加强基于规则的国际秩序。

杨洁篪于昨天抵新展开为期三天的访问。这是冠病今年3月升级为“全球性大流行病”以来，中国首次派高层官员出访东南亚国家，杨洁篪也是疫情暴发后，出访东南亚的最高级别中国官员。

张志贤傍晚在面簿贴文指出，他就国际和区域发展和杨洁篪进行了很好的讨论。他强调，新加坡和中国需更加密切合作，在基于规则的国际秩序下加强合作，由此保障两国人民的福祉、安全和繁荣。张志贤也感谢杨洁篪不计疫情期间的旅游限制来访我国。

张志贤今午在亚洲文明博物馆与杨洁篪共进午餐，两人用餐前，也到附近的新加坡河畔瞻仰邓小平纪念碑。

张志贤（左一）与杨洁篪（右一）共进午餐。（严宣融摄）

张志贤（左二）与杨洁篪（右一）参观了亚洲文明博物馆。（ 严宣融摄）

邓小平纪念碑是为纪念新中建交20年而树立的，2010年由建国总理李光耀和中国国家主席习近平共同主持揭碑仪式。当时李光耀担任内阁资政，习近平则是中国国家副主席。今年正逢新中建交30周年，两国早前宣布，将展开系列高级别交流进行纪念。

根据我国外交部文告，李显龙总理和副总理兼财政部长王瑞杰今天将分别会见杨洁篪，外交部长维文医生为他设早餐会。