王瑞杰：政府将与国外高层领导人展开更多交流活动

随着我国逐步恢复日常活动和开放边界，政府下来将在采取安全措施的情况下，与国外高层领导人展开更多交流活动，以强化新加坡与世界各国的关系。

副总理兼财政部长王瑞杰今天（20日）在办公室会见到访的中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪后，在面簿贴文透露这项消息。

这是王瑞杰在疫情暴发后，首次面对面接见外国领导人。他在文中称杨洁篪为“老朋友”，他指出，他与杨洁篪去年5月曾在中国会面，并且很高兴再次与他相聚。

新中今年庆祝建交30周年，王瑞杰强调，两国的双边关系深厚且多面向，两国在冠病疫情期间紧密合作，携手应对疫情带来的公共卫生与经济冲击。王瑞杰与杨洁篪会面期间探讨如何进一步加强两国之间的合作。王瑞杰指出，这些点子可交由新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）进一步跟进。JCBC是新中两国最高级别的制度化合作机制，由王瑞杰和中国副总理韩正担任联合主席。

王瑞杰在贴文中也透露，他与杨洁篪就区域和国际发展进行了很好的讨论。两人也探讨如何与区域其他国家合作，为人民建立更好、并且更具可持续性的未来。

王瑞杰强调：“冠病疫情凸显了我们和世界有多紧密连接。我们必须和所有国家密切合作，携手克服这场疫情，并且变得更加坚强。”

