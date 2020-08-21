周五开市前可关注股票

（早报讯）近期走弱的海峡时报指数继续疲弱状态，昨天一度下挫逾2％至2506.77点，最终收报2527.92点，跌33.12点或1.29％。

这主要是美国联邦储备局公布的7月份会议纪要显示，5月和6月出现的就业迅速反弹势头可能已经放缓，预计下半年复苏力度恐怕不再那么强劲，冲击了投资者的信心。

美国股市周四隔夜纳斯达克指数收于纪录高位，标普500指数和道琼斯工业指数亦上扬，因为权重科技的涨势盖过了悲观数据的影响，道琼斯工商指数收高0.17%，标普500指数涨0.32%，纳指收高1.06%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 新加坡交易所（SGX）与指数公司富时罗素（FTSE Russell）昨天宣布扩大及深化战略伙伴关系。双方签署长期战略伙伴协议，在多种资产方案进行合作，以提供新的亚洲资产方案。

指数供应商富时罗素在投资产品界和ESG居领导地位，目前有16万亿美元的资产是追踪富时罗素的指数。

双方将联合开发及行销亚洲和新兴市场的多元资产指数衍生产品。它们承诺联合在全球行销、进行产品研究以及争取客户。双方也将在彼此的信息服务之间密切协作，开发产品与平台。

新交所首席执行长罗文才透露，双方接下来几个月将有一系列产品推出。在股票衍生产品方面，可以预期更多产品推出，包括个别国家乃至亚洲以外。由于双方都热衷于ESG，也可预期推出这方面的产品。

2. 以丽星邮轮（Star Cruise）品牌在亚洲经营游轮业务的香港上市公司云顶香港（Genting Hong Kong），受到冠病疫情持续影响，陷入财务困境，正寻求重组。

公司前天宣布，它尚未就某些船舶建造资金而支付共约370万欧元（600万新元）的费用，构成了违约事件，它计划暂停向财务债券人作所有付款，截至7月尚未偿还债务达33亿7000万美元（46亿2000万新元）。它还正评估各项重组建议。

云顶香港属于马来西亚云顶集团旗下公司，昨天股价大跌0.18港元或37.5％，收报0.30港元。属同集团的云顶新加坡（Genting Singapore）股价下滑1.5分或2.13％，报0.69元，股价未出现显著波动。至于云顶集团因马来西亚假期休市，昨天并无交易。

分析师指出，云顶香港和云顶新加坡虽然同属云顶集团旗下公司，但两者业务基本上没有直接关联，因此云顶香港的财务情况不会直接影响云顶新加坡股价。

相对云顶集团旗下其他公司，云顶新加坡财务压力相对较小，截至6月20日有约35亿元净现金。它也计划派发年终股息。

3. 丰益国际（Wilmar Int）昨天下跌10.29％至4.36元。丰益国际的主要股东美国农业公司阿彻丹尼尔斯米德兰（Archer Daniels Midland，简称ADM）周三表示将以每股4.40元脱售丰益国际2.68％股权，总值5亿美元（6亿8500万新元）。该交易预计在本月24日完成，届时ADM公司仍持有丰益国际至少20％股权。

4. 中国航油（CAO）接到瑞士银行（BCP）发出传票令状（Writ of Summons）追讨1900万美元，中航油涉嫌欺诈交易。中航油指出，起诉人的控诉毫无根据，已经就此咨询法律意见，并将采取必要行动来辩护。

5. 宝特控股（Boldtek Holdings）和祥发控股（CFM Holdings）闭市后发布盈利预警。宝特控股预测截至6月底上半财年将蒙受净亏损。祥发控股则预测截至6月底2020财年蒙受税后净亏损，而营收和利润下跌原因在于冠病大流行使贸易和经济增长放缓、一个重要客户延迟产品生产及更高折旧造成行政费用增加。