几乎所有预购组屋建筑工地已获准复工

（早报讯）89个预购组屋建筑工地已获准复工，仅剩一个有待批准。

国家发展部长李智陞今早（8月21日）走访武吉班让Senja Valley预购组屋建筑工地，并在个人面簿发文说，该项目是获建设局批准复工的89个预购组屋项目之一。

这比本月初宣布的64个工地，再多出25个。建屋发展局受询时透露，施工中的预购组屋建筑工地共有90个。至于唯一一个尚未批准复工的预购组屋项目，建屋局将与承包商紧密合作，以安全的方式尽快复工。

尽管如此，病毒阻断期间的工程延误、严格的安全措施、建筑材料供应受到干扰，以及建筑工人短缺等因素都拖慢了进度。一些预购组屋项目可能延误六至九个月才能竣工。

Senja Valley总承包商森联建筑私人有限公司是在7月4日获建设局批准复工的，并从7月17日起逐步恢复施工。

李智陞今早会见森联建筑及其分包商。他坦言，一些安全措施，如将工人划分到不同工作区，意味着分配到同一区工作的人数减少，工人因此要花更多时间完成工作。

李智陞感谢承包商为此的付出，他们不仅致力于避免冠病在工作场所再次传播，也竭尽全力确保可将单位按时交到屋主手中。

“遵守这些安全措施或许将不可避免地导致延误，但为了每个人的健康和安全，这是必要的。我想向屋主保证，建屋局将继续尽力把所有预购组屋项目的延误降至最低，同时与承包商合作，确保他们遵守安全措施。”