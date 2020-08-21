查看冠状病毒19最新报道

几乎所有预购组屋建筑工地已获准复工

文 / 杨浚鑫

摄影 / 林泽锐

发布 / 2020年8月21日 12:57 PM

更新 / 2020年8月21日 12:59 PM

Senja Valley预购组屋建筑工地。（林泽锐摄）

字体大小:

（早报讯）89个预购组屋建筑工地已获准复工，仅剩一个有待批准。

国家发展部长李智陞今早（8月21日）走访武吉班让Senja Valley预购组屋建筑工地，并在个人面簿发文说，该项目是获建设局批准复工的89个预购组屋项目之一。

Visited the Senja Valley HDB BTO project worksite today. This project is one of the 89 ongoing BTO projects that has...

Posted by Desmond Lee on Thursday, 20 August 2020

这比本月初宣布的64个工地，再多出25个。建屋发展局受询时透露，施工中的预购组屋建筑工地共有90个。至于唯一一个尚未批准复工的预购组屋项目，建屋局将与承包商紧密合作，以安全的方式尽快复工。

尽管如此，病毒阻断期间的工程延误、严格的安全措施、建筑材料供应受到干扰，以及建筑工人短缺等因素都拖慢了进度。一些预购组屋项目可能延误六至九个月才能竣工。

Senja Valley总承包商森联建筑私人有限公司是在7月4日获建设局批准复工的，并从7月17日起逐步恢复施工。

李智陞今早会见森联建筑及其分包商。他坦言，一些安全措施，如将工人划分到不同工作区，意味着分配到同一区工作的人数减少，工人因此要花更多时间完成工作。

李智陞感谢承包商为此的付出，他们不仅致力于避免冠病在工作场所再次传播，也竭尽全力确保可将单位按时交到屋主手中。

“遵守这些安全措施或许将不可避免地导致延误，但为了每个人的健康和安全，这是必要的。我想向屋主保证，建屋局将继续尽力把所有预购组屋项目的延误降至最低，同时与承包商合作，确保他们遵守安全措施。”

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词