两青年巴士上互瞪下车后冲突 一人被捕一人入院

（早报讯）宏茂桥发生伤人案，两名素不相识的青年疑在巴士上互瞪，互看不爽，下车后在巴士站直接起冲突！一名20岁青年事后在持危险武器蓄意伤人的罪名下被捕，另一人则送入医院救治。

《联合晚报》读者许先生（54岁，清洁工）今天（21日）凌晨12时许，搭巴士经过宏茂桥3道第244座组屋时，看见大约10辆警车停在路旁，现场气氛紧张，似乎有大事情发生，于是马上致电通知《联合晚报》。

记者赶到现场时，警车和数名警员还在现场调查。

记者今早向附近居民了解情况。其中一名不愿具名的居民说：“昨晚近11时，组屋楼下来了多名警员。我听说，这起事件的导火线是因为两个男子在巴士上互瞪造成的。”

“当时，我丈夫正在楼下与友人聊天，一名警员前来问他们是否有看到一名穿着黑色上衣和戴着帽子的男子经过，他们就告诉警员，男子往另一座组屋跑去了。”

这名居民说，案发地点应该是在巴士车站。

另一名居民林英慧（24岁，学生）也说：“我爸爸昨晚很迟回来，他今早跟我说，昨晚楼下有两名男子打架，其中一人逃走了。”

警方于今天截稿前发文告表示，他们昨晚接获通报，指宏茂桥1道的一个巴士车站发生一起持危险武器蓄意伤人事件，一名伤者身上有多处伤痕，被送往陈笃生医院救治。

宏茂桥警署警员到场进行调查，并于今天将涉案男子逮捕。警方此次之所以能迅速捉人，主要是因为获得热心公众的协助，警方因此也要对提供线索协的公众表示感激。

初步调查显示，嫌犯与伤者并不认识彼此。

20岁的青年明天将在持危险武器蓄意伤人的罪名下被控上法庭。若罪成，他将面对高达七年监禁，或罚款，或鞭刑，或任何组合的刑罚。