依个别情况让会考生安全应考 下个月17日起 小六生若出现冠病症状须检测

（早报讯）从9月17日起，参加小学离校考试（PSLE）的学生若出现急性呼吸道感染症状，将接受冠病检测，以便及时发现确诊病例。检测结果呈阴性的学生才可以参加考试。

若学生是在接近会考时期，也就是从9月28日起，或在考试期间发现症状，应到竹脚妇幼医院求医，以接受及时的诊断与检测。小六会考从10月1日开始。

参加N水准、O水准或A水准学生若在考试开始前四天发现症状，则应到综合诊疗所求医，接受及时检测。目前，13岁及以上者若出现急性呼吸道症状，首次求医时已得进行检测。

教育部和新加坡考试与评鉴局今天公布全国会考的安排细节，确保考生能安全应考。

因急性呼吸道感染症状获病假，以及家里有人获居家隔离令而得休缺席假的学生，必须接受冠病检测。结果呈阴性的学生才可以参加考试。检测费用由政府承担。这些学生会在学校另一个场地考试，室内不超过10人，座位间隔至少三米，当局也会确保他们不与其他学生接触。

出国出席丧礼或探望病危亲人而接获居家通知的学生，在特别安排下也可参加会考。他们将到考评局安排的统一地点应考，在个别房间考试，学生得乘私人车辆或预订德士前往考场。

其他接到居家通知、隔离令、或因密切接触确诊病例得休缺席假的学生，以及确诊学生则不能参加考试，以降低传染风险，保障其他人的安全。

新加坡考评局总裁余立信指出，全国会考是学生的重要里程碑，影响学生升学，因此教育部和考评局将为受疫情影响的学生，根据不同状况做特别安排。这能让更多考生能更安全且安心地参加考试。

“那些因为冠病或居家隔离令等不能够参加考试的考生，请不要担心，考评局会根据个别情况给予特别考虑，确保他们能得到公平的评估。”

考评局将从多方面包括学生在学校的表现、同届学生表现等，给学生一个成绩等级。