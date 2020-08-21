见短裙起色心 前教师认偷拍

（早报讯）前教师见短裙女郎起色心，两年内偷拍4名女子裙底，受害者包括女学生，前天认罪。

被告是29岁的陈俊毅，他一共抵触4项侮辱女性尊严，指他在2017年11月至2019年9月，偷拍数名女子的裙底。控方以其中两项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

案情显示，2018年1月11日，被告到女友住家找她，搭电梯时碰见穿校服的受害人（17岁）和她的姐姐。被告被受害人吸引，萌起偷拍她裙底的歪念。

虽然被告女友住在4楼，被告却按电梯的21楼按钮，随后启动手机的录影模式，挨近站在前面的受害人，蹲下偷拍她的裙底。

被告的举动被受害人的姐姐发现，连忙转身看他，被告立即收回手机。受害人和姐姐离开后，被告在电梯里看视频，再前往女友住家。

受害人的姐姐随后报警，指一名“粗眉男子”偷拍他们，警方展开调查，通过电眼确认被告身份，8天后逮捕他。

另一起事件则发生在去年9月25日，被告陪女友到商店购物时，发现女职员都穿着短裙，于是决定向其中一名17岁的印尼籍女职员下手，从她身后两次偷拍她的裙底。

女职员发现被告和她站得非常靠近后十分害怕，事后报警。被告和女友之后离开商店，但犯罪过程被电眼拍下。被告于9月30日被捕，警方起获他的手提电脑和手机，发现两个偷拍裙底的视频。

根据控状，被告也偷拍了另两名女郎的裙底。

被告前天认罪后，案展至9月2日下判。

被告自去年1月起，已不受雇于教育部。

教育部发言人受询时说，当局严正看待职员行为失检事件，并将不遗余力地对那些没有遵守教育部所制定的行为与纪律标准的职员，采取纪律处分，包括将涉案职员解雇。（人名译音）